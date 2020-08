Australië staat open voor gesprek over terugsturen terrorist Christchurch LH

28 augustus 2020

11u11

Bron: Belga 0 De Australische premier Scott Morrison sluit niet op voorhand uit dat terrorist Brenton Tarrant zijn straf kan uitzitten in een Australische gevangenis. Morrison zei tegen Australische media dat hij bereid is de kwestie te bespreken met zijn Nieuw-Zeelandse collega Jacinda Ardern.

Tarrant, die in Australië is geboren, kreeg donderdag in Nieuw-Zeeland een levenslange gevangenisstraf opgelegd vanwege de bloedige aanslag op twee moskeeën in Christchurch. Het ging om de zwaarste straf die ooit is opgelegd in de eilandstaat. De langdurige detentie van de 29-jarige Tarrant kan het land uiteindelijk miljoenen kosten.

De Nieuw-Zeelandse vicepremier Winston Peters heeft al duidelijk gemaakt de twintiger graag naar Australië te willen sturen. Hij stelde dat de detentie van Tarrant zo'n 4.000 Nieuw-Zeelandse dollar (circa 2.200 euro) per dag kost, omdat hij extra beveiliging krijgt. "De terrorist zou teruggestuurd moeten worden naar het land waar hij opgroeide", aldus Peters op de Australische televisie.

De Australische premier Morrison zei dat Nieuw-Zeeland nog niet via officiële kanalen heeft aangegeven dat het Tarrant terug wil sturen. Hij staat naar eigen zeggen wel open voor een gesprek over zo'n regeling.