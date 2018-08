Australië speurt mee naar moordenaar via podcast 'The Teacher's Pet'

Pieter Blomme

28 augustus 2018

12u14

Bron: De Morgen 0 Een waargebeurde Australische misdaadreeks heeft al meer dan vier miljoen luisteraars weten te bekoren. De lugubere onderzoekspodcast 'The Teacher's Pet' is zo goed op weg om de nieuwe 'Serial' te worden.

The Teacher's Pet vertelt het mysterieuze verdwijningsverhaal van Lynnette Simms, vrouw van de in Australië bekende ex-rugbyspeler Chris Dawson. In 1982 verdwijnt ze van de aardbol, en twee dagen na haar verdwijning neemt de toen 32-jarige Dawson zijn 16-jarige babysitter Joanne Curtis in huis, een meisje met wie Chris al maanden een intense, seksuele affaire heeft. Joanne is evenwel niet alleen zijn babysit, ze is ook een van zijn leerlingen in de school waar hij lesgeeft.



Liet Chris zijn vrouw uit de weg ruimen om zijn nieuwe 'speeltje' in huis te halen, of is ze echt weggelopen om in een sekte te treden, zoals hij beweert? "Lynnette zou nooit zomaar haar twee oogappels van dochters in de steek laten", luidt het bij de buurvrouw. "Chris heeft ze vermoord, en ik weet waar hij haar lichaam heeft gedumpt."



Het huwelijk tussen Chris Dawson en Lynnette Simms begint nochtans onder een goed gesternte. Hij is een succesvolle rugbyspeler en vervolgens een populaire leerkracht. Zij is een toegewijde vrouw en zorgzame moeder van hun twee kleine kinderen. Samen bewonen ze een luxueuze villa met zwembad op de prachtige, noordelijke stranden van Sydney.



Moordhuis met zwembad

Maar aflevering na aflevering komen we te weten welke donkere geheimen zich in en rond de villa met zwembad afspelen. Waarom zwemt babysitter Joanne topless op het domein van een gelukkig getrouwd koppel? Heeft Chris Dawson losse handjes en is hij de reden van de blauwe plekken op de armen van Lynnette? En vermoordde Chris zijn vrouw om haar daarna onder het losse zand naast het zwembad te begraven? Voor alle duidelijkheid: al deze informatie zit in aflevering één. Daarna wordt het alleen maar bizarder en hartverscheurender, wordt het stinkend putje viezer en het kluwen groter.

The Teacher's Pet is niet alleen een intrigerend misdaadverhaal, maar evenzeer een knap staaltje onderzoeksjournalistiek van de kwaliteitskrant The Australian. De verteller is journalist Hedley Thomas, die al enkele decennia in de ban is van de zaak en niet begrijpt waarom Chris Dawson nooit vervolgd is, ondanks het feit dat twee onafhankelijke onderzoekers aangaven dat Dawson vermoedelijk zijn vrouw uit de weg ruimde.

Thomas spitte jarenlang alle facetten uit en verwerkt nieuwe inzichten in zijn podcast, aan de hand van tips die hij krijgt van luisteraars, onderzoekers en kennissen van het gezin. Hij had acht afleveringen in gedachten maar de teller staat al op veertien. Australië weet nu wat een podcast is dankzij The Teacher's Pet en de vergelijking met de spraakmakende Amerikaanse podcast Serial is om nog een andere reden niet vergezocht: ook hier rekent de podcastmaker erop dat de bal nu echt aan het rollen gaat en dat de schuldigen worden vervolgd.

Luister via iTunes of podcast-apps als Pocket Casts en Podcast Addict, en bezoek zeker ook de website van The Australian voor foto’s en meer bewijsmateriaal.

Meer over Chris Dawson