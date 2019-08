Australië sluit zich bij Amerikaanse missie aan om scheepvaart in Straat van Hormuz te beschermen IB

21 augustus 2019

04u58

Bron: ANP, Belga 0 Australië doet mee aan een Amerikaanse missie om de scheepvaart te beschermen in de Straat van Hormuz. Premier Scott Morrison maakte bekend dat zijn land onder meer een marineschip zal inzetten. Dat meldt de Australische omroep ABC.

De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.

Morrison verdedigde zijn beslissing om mee te doen aan de missie, waarvoor zo'n tweehonderd Australische krachten worden uitgezonden, door te stellen dat het hinderen van de scheepvaart in het gebied schadelijk kan zijn voor de Australische economie, die in grote mate afhankelijk is van de olie die door de nauwe straat aangevoerd wordt.

Eerder heeft ook het Verenigd Koninkrijk al aangegeven zich bij de Amerikaanse missie aan te sluiten. De relatie tussen de VS en Iran is verslechterd sinds president Donald Trump zijn land terugtrok uit het atoomakkoord met Teheran. De Amerikaanse president heeft het land ook weer zware sancties opgelegd.

Internationale energiebevoorrading

De Straat van Hormuz is van levensbelang voor de internationale energiebevoorrading. Het is de toegangspoort tot de olievelden van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Irak en Iran. Een derde van alle olie en een derde van al het vloeibare gas wordt langs daar getransporteerd. Een militair conflict in de zee-engte zou de wereld direct voelen via een stijging van de olie- en gasprijzen.

Nadat in mei en juni verschillende olietankers in de regio werden aangevallen, lanceerden de Verenigde Staten in juni het idee een coalitie op te starten die de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. Onder andere aan ons land, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd gevraagd om zich aan te sluiten. Enkel het Verenigd Koninkrijk ging op die vraag in en nu dus ook Australië.