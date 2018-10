Australië sluit vluchtelingenkamp op Christmas Island: "We hebben boten van mensensmokkelaars kunnen stoppen" KVE

05 oktober 2018

06u50

Bron: Belga 0 Australië heeft zijn asielcentrum op Christmas Island (Kersteiland, red.) gesloten, zo kondigde de regering vandaag aan. Canberra zegt dat het erin is geslaagd om met zijn harde migratiepolitiek "de boten van mensensmokkelaars te stoppen".

Sinds 2013 voert Australië een door mensenrechtenorganisaties fel bekritiseerd migratiebeleid. Daarbij worden boten met migranten systematisch teruggedrongen naar open water.

Asielaanvragen worden behandeld op één van de tropische eilanden in de buurt (Manus, Nauru of Christmas Island), waar vluchtelingen in penibele omstandigheden moeten leven. In het verleden waren er al opstanden en regelmatig plegen mensen zelfmoord.

Het vluchtelingenkamp van Christmas Island werd tien jaar geleden opgericht. Het dertigtal mensen dat er nog verbleef, is het voorbije weekend overgebracht naar het Australische vasteland, bevestigt een regeringswoordvoerder.