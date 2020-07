Australië schort uitleveringsverdrag op en biedt bescherming aan burgers uit Hongkong KVE

09 juli 2020

08u16

Bron: Belga 0 Australië heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort, uit bezorgdheid over de nieuwe veiligheidswet die China de stad heeft opgelegd. De Australische premier Scott Morrison heeft ook maatregelen aangekondigd om burgers uit Hongkong te helpen een nieuw leven te beginnen in Australië. Hij heeft de autoriteiten in China en Hongkong op de hoogte gebracht.

De "nationale veiligheidswet vormt een fundamentele verandering van omstandigheden wat betreft ons uitleveringsakkoord met Hongkong", aldus Morrison. Volgens de premier ondermijnt de nieuwe wet het systeem 'één land, twee systemen', de eigen basiswet van Hongkong en de hoge graad van autonomie die de eilandstad was gegarandeerd toen de Britten Hongkong verlieten.

Op grond van de veiligheidswet kunnen verdachten uit Hongkong worden berecht in door de communistische partij gecontroleerde rechtbanken op het Chinese vasteland. De Australische premier zei dat inwoners van Hongkong die vervolging vrezen, een veilige haven en een "pad naar permanente residentie" in Australië aangeboden zullen krijgen. "Australië is altijd een verwelkomend land geweest voor zulke mensen van over de hele wereld", zei de premier.

Werkvisum

Burgers uit Hongkong met een tijdelijk werkvisum in Australië komen in aanmerking om deze met vijf jaar te verlengen en kunnen later een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Morrison zei dat er 10.000 burgers uit Hongkong in Australië wonen met een studentenvisum of tijdelijke werkvergunning.

De relatie tussen Canberra en Peking, de belangrijkste economische partner van Australië, staat onder grote druk. Australië beschuldigde China van cyberaanvallen, vooral nadat Canberra had opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en aanpak van het coronavirus. China claimde dan weer dat Australië spioneerde en waarschuwde de Chinese studenten en toeristen voor een bezoek aan het land vanwege racisme. De maatregelen die Morrison heeft aangekondigd, lijken ook niet in goede aarde te zullen vallen in Peking.

