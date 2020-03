Australië plaatst iedereen bij aankomst twee weken in quarantaine Belga

27 maart 2020

10u29 0 Australiërs die terugkeren vanuit het buitenland zullen van de luchthaven rechtstreeks naar een hotel of een andere verblijfplaats moeten om er twee weken lang verplicht in quarantaine te blijven. Pas daarna mogen ze naar huis. Dat maakte premier Scott Morrison bekend.

De nieuwe maatregel moet de verspreiding van het nieuwe coronavirus in Australië indijken en gaat vanaf zaterdag middernacht (lokale tijd) in. Buitenlanders mogen het land nu al niet meer in.

Australië heeft momenteel ruim drieduizend bevestigde gevallen van Covid-19. Meer dan twee derde van de bevestigde gevallen van Covid-19 zijn Australiërs die naar huis terugkeren. Ook is een aanzienlijk percentage te wijten aan andere reizigers die Australië binnenkwamen, aldus Morrison. De staten waar de reizigers in quarantaine moeten, zullen de hotelkosten dragen.

Zo snel mogelijk terugkeren

Australiërs, met uitzondering van hulpverleners en reizigers die om dwingende redenen van familiaal belang moeten vliegen, mogen niet meer naar het buitenland. Ongeveer zevenduizend Australiërs zijn de voorbije dagen teruggekeerd. Morrison riep Australiërs op om zo snel mogelijk terug te vliegen, want het zal niet lang duren voor dat erg moeilijk wordt.

