Australië overweegt asiel te verlenen aan Saudische die zich barricadeerde in hotelkamer jv

09 januari 2019

08u49

Bron: AFP/BELGA 0 Australië overweegt asiel te verlenen aan de Saudische vrouw die het fysiek en psychologisch misbruik van haar familie wilde ontvluchten. Dat heeft het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR had aan de autoriteiten van Australië laten weten dat ze de vrouw als een vluchtelinge beschouwen en de Australische overheid gevraagd haar asiel toe te kennen. Het is basis van dat advies dat Canberra nu overweegt de vrouw, Rahaf Mohammed al-Qunun, asiel te geven.

De 18-jarige Al-Qunun kwam zaterdag aan in het Thaise Bangkok, met een vlucht uit Koeweit. Ze werd eerst vastgehouden door de Thaise autoriteiten, weigerde een vlucht terug naar Koeweit te nemen en barricadeerde zichzelf in een hotelkamer.

Via de berichten en video's op haar Twitter-account kon de buitenwereld alles volgen, waarop Bangkok afzag van het plan al-Qunun uit te wijzen.

Ze schreef onder meer te vrezen voor haar veiligheid, als ze verplicht werd naar haar familie terug te keren. Ze werd overgedragen aan medewerkers van UNHCR, in afwachting van een beoordeling van haar vluchtelingenstatus.

Het verhaal van al-Qunun raakte al snel internationaal bekend, als een nieuw voorbeeld van de repressie in het Saudische koninkrijk. Op video's die Saudische mensenrechtenactivisten op Twitter gepubliceerd hebben, is te zien hoe de Saudische zaakgelastigde in Bangkok zegt dat de Thai "in plaats van haar paspoort haar gsm in beslag hadden moeten nemen".

Australische politici hebben al laten verstaan dat de asielaanvraag van de Saudische aanvaard zal worden. "Als blijkt dat ze een vluchtelinge is, dan zullen we heel, heel, heel ernstig bestuderen of het mogelijk is een humanitair visum te geven", zei minister van Gezondheid Greg Hunt.

Meer over Bangkok

Koeweit

Australië