Australië maakt 2 miljard dollar vrij voor wederopbouw na bosbranden

06 januari 2020

06u50

Bron: ANP 0 De Australische regering heeft 2 miljard Australische dollar (1,25 miljard euro) vrijgemaakt voor de wederopbouw na de verwoestende bosbranden in het land. Dat heeft premier Scott Morrison bekendgemaakt.

Het geld wordt de komende twee jaar gebruikt om mensen die bijna alles zijn verloren weer op weg te helpen. “We focussen ons op wat het de mensen gekost heeft”, aldus Morrison. Bij de branden kwamen al 24 mensen om het leven. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.

De bosbranden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia zijn maandag minder fel, doordat de temperatuur is gedaald en er wat regen valt. Veel inwoners van de regio gebruiken de verbeterde weersomstandigheden om alsnog naar veiliger oorden te trekken of om nieuwe voorraden in te slaan.

Tegen het einde van de week wordt het weer warmer en droger. De temperaturen liggen dan mogelijk rond de 40 graden, net als de afgelopen week. Door de droogte kan een klein vonkje genoeg zijn om een bosbrand te ontketenen.