Australië klist wapenhandelaar die Noord-Koreaanse raketonderdelen wilde verpatsen kv

06u19

Bron: BBC, ANP 0 EPA De 59-jarige Chan Han Choi wordt weggeleid door de politie. De Australische politie heeft een 59-jarige man gearresteerd die zou geprobeerd hebben raketonderdelen van Noord-Korea te verkopen.

Chan Han Choi, een man van Koreaanse afkomst, woont al dertig jaar in Australië. Hij is gisteren in een buitenwijk van Sydney opgepakt, zo maakt de politie vandaag bekend. De autoriteiten hadden de man al langer in het vizier.

Volgens de politie is er bewijs dat Chan contact heeft gehad met hooggeplaatste officieren in Noord-Korea. Hij zou onder andere als makelaar opgetreden hebben voor het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, inclusief de verkoop van gespecialiseerde diensten zoals ballistische rakettechnologie aan buitenlandse entiteiten.

Als de vermeende aanhanger van het regime in Pyongyang in zijn verkoop was geslaagd zou dat Noord-Korea tientallen miljoenen euro's hebben opgeleverd.

De politie benadrukt dat er geen Noord-Koreaanse wapenonderdelen Australië zijn binnengekomen. De man zou ook geprobeerd hebben steenkool aan Vietnam en Indonesië te slijten.

Chan riskeert tien jaar cel en mag niet vrij op borg. Het is de allereerste keer dat er iemand in Australië wordt aangeklaagd onder de wet op massavernietigingswapens sinds die in 1995 in het leven werd geroepen.

Pyongyang heeft eerder al gewaarschuwd dat Australië "niet aan een ramp zal kunnen ontkomen" als het land het Amerikaanse beleid tegenover Noord-Korea steunt.