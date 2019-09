Australië is na Saudi-Arabië grootste wapenimporteur tvc

30 september 2019

10u05

Bron: Belga 0 Australië heeft na Saudi-Arabië in 2018 de meeste wapens ingevoerd. Dat blijkt uit een analyse van de Zweedse denktank SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

In 2017 stond Australië nog op de vierde plaats in de ranglijst van SIPRI. In 2018 voerde Australië betalingen uit voor nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen en voor een duikbootproject van 50 miljard Australische dollar, meldt de zender ABC. De afgelopen jaren voerde Australië meer militaire vliegtuigen en vaartuigen in, met het oog op een waargenomen bedreiging in de regio.

Saudi-Arabië blijft de ranglijst aanvoeren. China staat op plaats drie (na een zesde plaats in 2017). India zakte van de tweede plaats in 2017 naar de vierde in 2018.

De Australische conservatieve overheid wil het land ook meer profileren als een wapenexporteur, om tegen 2027 in de top tien van wapenuitvoerende landen te belanden. In 2017 behaalde Australië de 18de plaats in de ranglijst, maar zakte naar plaats 25 in 2018.

De overheid lanceerde dat initiatief vorig jaar. "De Australische overheid investeert 200 miljard dollar in een recordopbouw van defensiecapaciteit", aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Volgens die woordvoerder houdt het systeem waarmee SIPRI wapenuitvoer meet, geen rekening met een groot aandeel van de Australische industriële export "vooral nichecapaciteiten in duurzaamheids- en upgradediensten".

Deze week reist de Australische minister van Defensie-industrie Melissa Price naar de Verenigde Staten, om er de lokale wapenindustrie te promoten en meer banen te waarborgen in het 'Joint Strike Fighter'-programma rond de F-35.

De uitvoermarkt wordt gedomineerd door opeenvolgend de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Spanje sprong in 2018 naar plaats vijf.