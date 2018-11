Australië haalt alle kinderen weg uit gesloten centra op Nauru SVM

01 november 2018

11u07

Bron: Belga 0 De kinderen die momenteel op het eiland Nauru vastzitten in de Australische detentiecentra voor immigranten zullen daar tegen het eind van het jaar worden weggehaald. Ze worden overgebracht naar Australië, melden de plaatselijke media.

“Er zijn nauwelijks nog kinderen in Nauru en in Nieuw-Guinea (waar eveneens een Australische detentiecentrum voor migranten is; nvdr.). We verwachten dat er tegen het eind van het jaar geen meer zullen zijn”, aldus gewezen minister van Justitie George Brandis. Nu is hij de hoge vertegenwoordiger voor Australië bij het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Canberra is nog geen officiële bevestiging gekomen van het tijdschema.

Volgens de krant ‘The Australian’ verblijven er momenteel nog een veertigtal kinderen op het kleine eiland. Enkele maanden geleden waren het er nog ongeveer 120. Vluchtelingenorganisaties hadden eerder al gesignaleerd dat de voorbije weken heel wat kinderen waren overgebracht naar Australische ziekenhuizen.

Erg omstreden

Het Australische vluchtelingenprogramma is erg omstreden. In de Oceanische eilandstaat Nauru -zowat drieduizend kilometer ten noordoosten van Australië- worden honderden mensen vastgehouden omdat ze via het water Australië probeerden te bereiken. Mensenrechtenorganisaties hebben in het verleden al vaker de erbarmelijke leefomstandigheden in het kamp aangeklaagd.

Eerste minister Scott Morrison is -ook vanuit zijn eigen partij- onder grote druk komen staan omwille van de manier waarop de kinderen worden opgevangen. Artsen en medische experts waarschuwen voor de toenemende mentale problemen bij de bewoners van de kampen. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn heel wat vluchtelingen en asielzoekers suïcidaal en mentaal kapot.