Australië gaat zelfdoding onder veteranen onderzoeken



05 februari 2020

03u59

Bron: Reuters 0 Australië gaat een groot onderzoek instellen zelfmoord onder Australische veteranen. Dat kondigde premier Scott Morisson woensdag aan.

Sinds 2001 maakten 419 Australische soldaten een eind aan hun leven. Procentueel gezien is dat 18% hoger dan onder niet-militairen, aldus een rapport van de overheid uit 2019.

De regering staat onder flinke druk na een zichtbare campagne door Julie-Ann Finnley, wiens zoon David (een voormalige marineofficier) vorig jaar zelfmoord pleegde.

“Te veel jonge Australiërs hebben zich van het leven beroofd, en we hebben op al deze gebieden gecoördineerde maatregelen nodig om te verzekeren dat we er alles aan doen om dit te voorkomen, vertelde de premier aan verslaggevers in hoofdstad Canberra.

Er zal een speciale commissaris worden aangesteld die het onderzoek leidt. De verantwoordelijke zal zich verdiepen in de gevallen van zelfdoding en zelfmoordpogingen onder militairen. Ook zal de commissaris aanbevelingen doen om het welzijn, de geestelijke gesteldheid en preventie van zelfmoord te verbeteren.

Het verslag van de commissie zal binnen een jaar aan het Australische parlement worden aangeboden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.