Australië gaat patrouilleren op zee met onbemande bootjes redactie

05 augustus 2020

22u14

Bron: IPS 0 Australië gaat zijn maritieme grenzen bewaken met onbemande vaartuigen. Ze kunnen ook asielzoekers opsporen.

Het Australische ministerie van Defensie gaat vijf onbemande vaartuigen inzetten voor surveillance-opdrachten op zee. De vijf meter lange vaartuigen zien eruit als kleine zeilboten, met zonnepanelen waar normaal een zeil zit.

Doordat het autonome vaartuig continu grote zones in de gaten kan houden en data in real time kan doorsturen, biedt het de Royal Australian Navy extra mogelijkheden om de Australische wateren in de gaten te houden.

Asielzoekers

De robotboten kunnen ook asielzoekers detecteren die per boot Australië proberen te bereiken. In 2013 besloot de Australische regering iedereen die per boot in Australië aankwam, naar speciale offshore-centra op Nauru en Papoea Nieuw Guinea over te brengen. Sindsdien zijn al meer dan drieduizend vluchtelingen daarnaartoe gebracht.

Voor mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch is het Australische vluchtelingenbeleid “rampzalig”. In de offshore-centra worden de vluchtelingen slecht behandeld. Bovendien schrikt het beleid nieuwe asielzoekers niet af: elk jaar wagen honderden de oversteek per boot.

Golfenergie

De nieuwe robotboten worden aangedreven door een combinatie van wind-, zonne- en golfenergie. Ze zijn bestand tegen stormweer.



Het Australische bedrijf Ocius leverde in 2017 al een prototype. Het kreeg nu de opdracht van Defensie om de komende twee jaar vijf vaartuigen te maken, een contract dat 5,5 miljoen Australische dollar waard is.