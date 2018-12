Australië erkent West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël maar wil ambassade nog niet verhuizen LVA

15 december 2018

03u59

Bron: Belga 0 De Australische eerste minister Scott Morrison heeft zaterdag verklaard dat Australië West-Jeruzalem formeel erkent als de hoofdstad van Israël. Toch gaat Australië zijn ambassade nog niet onmiddellijk verhuizen uit Tel Aviv.

De conservatieve premier, die pas in augustus aan de macht kwam nadat zijn meer gematigde voorganger Malcom Turnbull aan de kant was geschoven, volgt zo het voorbeeld van VS-president Donald Trump, die eerder al Jeruzalem erkende als Israëlische hoofdstad.

In een toespraak voor het Sydney Institute, een privaat gefinancierde denktank, zei Morrison dat hij ook van plan is een toekomstige Palestijnse staat te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Hij zal dat doen zodra een tweestatenoplossing bereikt is, die het zeventig jaar durende conflict moet beëindigen.

In plaats van een ambassade zal Australië eerst een defensie- en handelskantoor openen in West-Jeruzalem. Dat moet symbool staan voor de wijziging van het Australische beleid, zegt Morrison. Hij zegt dat hij hoopt dat hij zo het vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang kan trekken.