Australië en VS vragen onderzoek naar WHO-aanpak coronavirus, maar volgens Europese landen “niet het juiste moment” kv

22 april 2020

19u44

Bron: Reuters 0 Australië schaart zich aan de zijde van de Amerikaanse president Donald Trump, die een onderzoek eist naar de uitbraak van de coronaviruspandemie en de manier waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de situatie heeft aangepakt. Volgens Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is dit echter niet het juiste moment om iemand met de vinger te wijzen, en moeten alle inspanningen gaan naar de bestrijding van het virus.

Australië wil net als de VS een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van de pandemie, waaronder de respons van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). China reageert verbolgen en beschuldigt de Australische parlementsleden ervan bevelen op te volgen van de Verenigde Staten.

De Australische premier Scott Morrison deelde op Twitter mee dat hij “een erg constructief gesprek” had met president Trump over de aanpak van de Covid-19-epidemie en de nood van beide landen om de economie weer op te starten. “We spraken ook over de WHO en de samenwerking om de transparantie en efficiëntie van de internationale respons op de pandemie te verbeteren”, tweette hij nog.

Kritiek VS

President Trump is erg kritisch voor China en de WHO en heeft de Amerikaanse financiering van het VN-agentschap momenteel stilgelegd.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft al meermaals aangegeven dat de instelling zijn aanpak na afloop van de pandemie zal evalueren en er de gepaste lessen uit trekken, zoals ze doet met alle noodsituaties.

Europa: “Nu concentreren op aanpak pandemie”

Morrison sprak via de telefoon ook met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron over de rol van de WHO, deelt zijn kabinet mee. Macron vindt dit echter niet het geschikte tijdstip voor een onderzoek, zegt een bron binnen het Élysée. “Hij zegt dat hij het ermee eens is dat er bij aanvang wat problemen waren, maar dat er dringend nood is aan cohesie, dat dit niet het moment is om hierover te spreken, en hij beklemtoonde de nood aan transparantie van alle spelers, niet enkel de WHO”, aldus de bron. Angela Merkels woordvoerder bevestigt het gesprek tussen Morrison en de bondskanselier. “Het coronavirus dook voor het eerst op in China. China heeft erg te lijden gehad onder het virus en deed veel om de verspreiding tegen te gaan”, zei hij. Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei eveneens dat het Verenigd Koninkrijk op termijn zal kijken naar de lessen die moeten getrokken worden uit de crisis, maar dat de ministers zich momenteel concentreren op de aanpak van de pandemie.

Noodtoestand afgekondigd op 30 januari

Het nieuwe coronavirus, dat de naam SARS-CoV-2 kreeg, verspreidde zich vermoedelijk via een markt in de Chinese stad Wuhan waar levende dieren verkocht worden. China maakte op 31 december voor het eerst melding van het virus bij de WHO. Op 20 januari arriveerden WHO-medewerkers in Wuhan, nadat het virus zich al naar drie andere landen had verspreid. Op 30 januari kondigde de organisatie een wereldwijde noodtoestand af.

Sindsdien raakten wereldwijd naar schatting zo’n 2,3 miljoen mensen besmet met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Bijna 160.000 mensen kwamen om.

Australië onderzoekt of de WHO moet gemachtigd worden om een land te betreden en er een uitbraak te onderzoeken, zonder te moeten wachten op instemming, vergelijkbaar met internationale wapeninspecteurs, vertelde een bron binnen de overheid aan Reuters. Het land twijfelt ook aan de Chinese transparantie over de pandemie.

Hebben nationale overheden op de juiste manier gereageerd en het WHO-advies gevolgd? Nee, dat hebben ze niet, en dat moet allemaal onderzocht worden Jeremy Farrar, Wellcome Trust

Jeremy Farrar, epidemioloog en directeur van het wereldgezondheidsfonds Wellcome Trust, verdedigt de WHO en haar snelle aanpak van de Covid-19-pandemie. Er moet echter onderzocht worden of nationale overheden de waarschuwingen van de WHO langs zich neer hebben gelegd, aldus Farrar, die in het verleden wel kritisch was voor de WHO-aanpak van de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2013/2014. “Ik ben in het verleden kritisch geweest voor de WHO, maar in dit geval denk ik niet dat ze de wereld sneller hadden kunnen verwittigen. Hebben nationale overheden op de juiste manier gereageerd en het WHO-advies gevolgd? Nee, dat hebben ze niet, en dat moet allemaal onderzocht worden.”

Tedros waarschuwt er vandaag voor dat het virus nog “lange tijd onder ons zal zijn”. Volgens de WHO zijn er verontrustende trends in delen van Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika, waar de ziekte nog maar net om zich heen begint te grijpen. De organisatie waarschuwt er ook voor dat het gevaarlijk is om internationale reizen te vroeg weer toe te laten.