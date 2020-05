Australië doet het andersom: eerst restaurants en bars heropenen, daarna pas terugkeren naar de werkvloer AW

08 mei 2020

06u45

Bron: Belga 15 In Australië heeft de federale overheid een "roadmap" vrijgegeven die het land tegen juli in drie fasen terug naar het normale leven moet gidsen. Die drie fasen komen overeen met de Belgische aanpak, alleen lijken ze te zijn omgekeerd. Zo mogen restaurants en bars als een van de eersten het werk hervatten in Australië.

In een eerste fase zouden restaurants, bars, winkels, bibliotheken, gemeenschapscentra en speeltuinen weer open kunnen en zijn bijeenkomsten van 10 personen toegestaan op openbare plaatsen. Gezinnen mogen thuis ook vijf bezoekers ontvangen en lokale en regionale verplaatsingen zijn niet langer verboden, melden diverse Australische media. Het gaat louter om richtlijnen, want de deelstaten en territoria mogen zelf bepalen wanneer ze de maatregelen versoepelen.

"Vandaag zetten we een stap vooruit door onze economie en onze samenleving opnieuw op te starten, met een duidelijk plan en een duidelijk kader die de Australiërs de weg moeten tonen", verklaarde premier Scott Morrison in een toespraak aan zijn volk. "Er zullen zich nieuwe uitbraken en nieuwe gevallen voordoen en nieuwe tegenslagen aandienen. Niet alles zal volgens plan verlopen... Maar we kunnen niet toelaten dat onze vrees voor een terugval ons verhindert om vooruit te gaan. Je kan je voor altijd onder een donsdeken verbergen en zo nooit het gevaar moeten trotseren, maar op een gegeven moment zullen we toch van onder dat donsdeken moeten komen", aldus Morrison.

In een tweede fase zouden bijeenkomsten van maximum 20 personen worden toegestaan en kunnen de sportscholen, schoonheidssalons, filmzalen, galerijen en pretparken de deuren weer openen. In sommige gevallen zal het ook mogelijk zijn om naar een andere deelstaat te reizen.

Tegen juli hoopt Morrison dat zijn land goed door de eerste en de tweede fase is geraakt en klaar is voor de laatste fase van het plan. Dat voorziet in een terugkeer van de "meeste werknemers" naar de werkvloer, de heropening van cafés en clubs en in bijeenkomsten tot 100 personen. Ook reizen van en naar de deelstaten zou dan weer helemaal zijn toegelaten. Internationale reizen naar Nieuw-Zeeland en enkele eilanden en uitzonderingen voor internationale studenten worden eveneens overwogen.

Plannen om ook andere internationale reizen weer mogelijk te maken zijn er niet en Morrison verklaarde dat hij dit ook niet snel ziet gebeuren.

Australië kreeg de coronapandemie vrij snel onder controle en telt tot hiertoe 6.901 besmettingen en 97 doden.