Australië blokkeert toegang tot websites met beelden van terreuraanslagen Christchurch

09 september 2019

04u15

Bron: Reuters 0 Australië heeft verschillende internetproviders opgeroepen de toegang te blokkeren tot acht websites die nog steeds de inmiddels verboden beelden tonen van de dodelijke aanvallen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland eerder dit jaar. Dat meldt Reuters.

Volgens de Australische commissaris voor Digitale Veiligheid Julie Inman weigerden tot nu toe acht websites te gehoorzamen aan de wet die verbiedt gewelddadige content online te delen. “We kunnen niet toestaan dat dit gruwelijke materiaal wordt gebruikt om verdere terroristische daden te bevorderen, aan te zetten of te instrueren,” klinkt het in een verklaring.

Het blokkeren van de acht websites maakt deel uit van de inspanningen die de Australische regering levert om het straffeloos delen van gewelddadig materiaal online tegen te gaan. In april nam Canberra wetgeving aan die socialemediabedrijven beboet als het gewelddadige content niet “snel” verwijdert. Ook moeten de bedrijven de politie verwittigen als zij hebben moeten ingrijpen.

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten. Er worden Tarrant 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd. Het proces gaat op 4 mei 2020 van start.

