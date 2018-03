Aussie wil kakkerlakken doden maar blaast zijn keuken op jv

08 maart 2018

14u52

Bron: 7 News 5 Een Australiër uit Mount Isa in Queensland ging de kakkerlakken in zijn woning te lijf met een insectenspray en een aansteker. Dat bleek geen goed idee. De man blies zijn eigen keuken op en raakte daarbij zelf gewond.

De hulpdiensten kregen gisteravond rond 20 uur een noodoproep binnen voor een huis in Mount Isa in de Australische outback. De bewoner bleek snijwonden aan handen en hoofd te hebben. Volgens de politie zou hij een busje insectenspray aangestoken hebben om het zo als vlammenwerper te gebruiken in zijn strijd tegen de kakkerlakken in het huis. Zijn 'kakkerlakkenbom' was geen succes. Een "kwalijke ontploffing" volgde, aldus de politie.

Het slachtoffer werd eerst ter plaatse verzorgd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De andere aanwezigen in het huis bleven ongedeerd.