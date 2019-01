Auschwitz-museum lokte in 2018 recordaantal bezoekers bvb

04 januari 2019

17u35

Bron: Belga 0 Een recordaantal van 2.152.000 miljoen bezoekers van over de hele wereld hebben vorig jaar een bezoek gebracht aan het voormalige naziconcentratiekamp in Auschwitz-Birkenau. Dat zijn er 50.000 meer dan in het vorige recordjaar 2017, staat vandaag op de website van het museum.

Ongeveer 80 procent van de bezoekers kreeg een rondleiding van een van de 320 museumgidsen, in een van de 20 mogelijke talen. Dat zoveel mensen deelnamen aan een groepsrondleiding, is voor museumdirecteur Piotr Cywinski van groot belang. "Geen enkel geschreven formulier of elektronisch apparaat kan menselijk contact vervangen tijdens zo'n moeilijk bezoek, zowel vanuit het oogpunt van informatie als emoties".

Met 405.000 waren de Poolse bezoekers het talrijkst, gevolgd door 281.000 Britse, 136.000 Amerikaanse, 116.000 Italiaanse, 95.000 Spaanse, 76.000 Duitse, 69.000 Franse en 65.000 Israëlische bezoekers.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen zo'n 1,1 miljoen mensen, waaronder bijna 1 miljoen Joden, om in het concentratiekamp in Auschwitz-Birkenau, in het toen bezette Polen. De andere slachtoffers waren vooral niet-joodse Polen, zigeuners en Sovjet-gevangenen.