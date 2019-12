Aung San Suu Kyi verschijnt voor strafhof in Den Haag op beschuldiging van genocide SVM

10 december 2019

13u07

Bron: Belga 1 Een delegatie onder aanvoering van de Myanmarese leidster Aung San Suu Kyi is vandaag voor het internationaal strafhof in Den Haag verschenen. Zij en de andere leiders van Myanmar worden door Gambia beschuldigd van volkerenmoord op de Rohingya, een volk dat de moslimreligie belijdt.

De openbaar aanklaagster riep de leiding van Myanmar op om meteen een einde te maken aan de massamoorden en de systematische vervolging van Rohingya-moslims. Aung San Suu Kyi was aanwezig in de rechtszaal, maar naar alle verwachting zal ze pas morgen het woord nemen. In 1991 won ze nog de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor democratie en vrijheid in haar land.

Onderzoekers van de Verenigde Naties beschuldigen de militaire leiding van Myanmar ervan een reeks gruwelijkheden gepleegd te hebben tegen de Rohingya. “Ze toonden de wil om dat volk uit te moorden”, klonk het zelfs.

In 2017 werden meer dan 730.000 Rohingya de grens overgejaagd naar Bangladesh. Zowel de militaire leiding als de regering van Myanmar verwerpt met klem de beschuldigingen.