Audi opnieuw verdacht van gesjoemel met dieselwagens: mogelijk 60.000 auto's betrokken

08 mei 2018

14u40

Bron: Belga 0 De Duitse luxewagenbouwer Audi, een dochter van autoconcern Volkswagen, wordt door de Duitse toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ervan verdacht een tot nu toe onbekende sjoemelsoftware gebruikt te hebben bij V6 TDI-wagens van het model A6. Dat bericht Der Spiegel dinsdag en wordt bevestigd door een KBA-woordvoerder. Ook het Duitse ministerie van Verkeer bevestigt het bericht.

Audi zou de productie van de wagens opgeschort hebben, meldt Der Spiegel. De autobouwer krijgt nu de kans om zijn versie van de feiten te geven. Als bevestigd zou worden dat het om voertuigen gaat met ongeoorloofde software, dan hangen Audi opnieuw verplichte terugroepacties boven het hoofd. In Duitsland zijn ongeveer 33.000 wagens betrokken, wereldwijd zowat 60.000.

AdBlue

Volgens Der Spiegel gaat het om wagens die voldoen aan de meest recente Euro 6-norm. Die wagens zijn uitgerust met een zogenaamde SCR-katalysator voor reiniging van stikstofoxiden. Die heeft voor een goede werking AdBlue nodig, een oplossing van ureum, waarvoor in de wagen een extra tank voorzien is. AdBlue wordt in de uitlaatstroom geïnjecteerd en zorgt ervoor dat de stikstofoxiden omgezet worden naar onschadelijke stikstof en waterdamp.

Opdat een klant niet zelf AdBlue zou moeten bijvullen, zou Audi er met software voor gezorgd hebben dat de inspuiting van de reinigingsvloeistof op een bepaald moment sterk verminderd wordt. Zo komt de wagen toe tot de eerstvolgende servicebeurt en kan de vloeistof door de garage worden bijgevuld.

Gedurende de periode dat de toevoer van AdBlue verlaagd wordt, functioneert de SCR-katalysator niet of nauwelijks. Het giftige gas ontsnapt dan in hoge concentraties uit de uitlaat.