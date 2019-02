Attractie in Efteling stilgelegd nadat jongen van brug op bootje springt Sebastiaan Quekel

23 februari 2019

21u35

Bron: AD.nl 0 Een minderjarige Efteling-bezoeker heeft zich vanmiddag flink misdragen in en rondom de bekende bootjesattractie Gondoletta. De jongen sprong vanaf een brug op het dak van één van de varende bootjes en bleef daar vervolgens een tijd lang op zitten. Door beveiligers is de baldadige bezoeker naar de uitgang van het pretpark begeleid, bevestigt een woordvoerster tegenover de Nederlandse krant Brabants Dagblad.

“We hebben hem goed duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is en dat zulke streken heel gevaarlijk kunnen zijn. Niet alleen voor hem, maar ook voor andere bezoekers.”

Volgens de woordvoerder was de jongen samen met zijn vriendjes al langer kattenkwaad aan het uithalen rondom de attractie. “Toen hij bovenop het bootje sprong zijn personeelsleden met een motorbootje naar hem toe gegaan. Zij hebben hem van het dak gehaald en uit de attractie gezet.”

Ouders

De attractie lag op dat moment even stil. Ooggetuigen meldden aan pretparksite Looopings dat de jongen even later uit het park werd gezet. Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat de bezoeker naar de uitgang is begeleid. “Het park was nog een half uurtje open, dus we hebben zijn uitje iets daarvoor beëindigd.”

De jongen werd bij de ingang opgehaald door zijn ouders, die ten tijde van het incident niet bij hem in de buurt waren. De Efteling laat weten dat de jongen verder geen straf krijgt en welkom blijft in het pretpark, zolang hij zich voortaan aan de regels wil houden.