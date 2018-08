Atoomagentschap ziet geen tekenen van denuclearisatie in Noord-Korea: "Zeer verontrustend" SVM & TTR

21 augustus 2018

13u21

Bron: Belga/Reuters 1 Noord-Korea gaat door met zijn nucleaire activiteiten ondanks de goede bedoelingen die zijn leider Kim Jong-un enkele maanden geleden heeft tentoongespreid. Dat stelt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een rapport waarop het Franse persbureau AFP de hand kon leggen.

"De voortzetting en de ontwikkeling van het nucleaire programma van Noord-Korea zijn zeer verontrustend", zo wordt Yukiya Amano, de directeur-generaal van het IAEA, geciteerd. Het rapport wordt in september aan de algemene vergadering van het Atoomagentschap voorgelegd.



Het VN-agentschap, dat sinds de uitwijzing van zijn inspecteurs in april 2009 niet meer aanwezig is in Noord-Korea, heeft aanwijzingen van activiteiten gelieerd aan het "radiochemische laboratorium" van Noord-Korea "tussen eind april en begin mei 2018", dus na de Koreaanse topontmoeting van april.

Proefreactor

Het IAEA onthult voorts dat de proefreactor van Yongbyon zijn "operationele cyclus" voortzet die in december 2015 begon. Het Atoomenergieagentschap benadrukt dat Pyongyang ook de bouw van zijn lichtwaterreactor voortzet, evenals de ontginning en concentratie van uranium.



Amano "betreurt" deze activiteiten in strijd met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties "ten zeerste" en roept Noord-Korea andermaal op zijn internationale "verplichtingen ten volle na te komen". De directeur-generaal beklemtoont dat het IAEA bereid is zijn inspecties ter plaatse snel te hervatten.

Kim Jong-un herhaalde op 12 juni zijn engagement voor een "volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland" tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij had dit voornemen op 27 april aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in te kennen gegeven, maar zonder kalender of modaliteiten.