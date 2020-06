Atlete sterft tijdens soloroeitocht van Los Angeles naar Hawaii KV

24 juni 2020

18u38 2 Angela Madsen (60), een Amerikaanse paralympische atlete die eind april met haar roeiboot vanuit Los Angeles richting Hawaii vertrok, is overleden tijdens haar avontuur. Dat meldt haar vrouw Debra op de website van Madsens organisatie Row of Life. Madsen wilde de eerste paralympiër worden die in haar eentje de oceaan overstak met een roeiboot.

Madsen had Debra zaterdagavond een sms’je gestuurd waarin ze liet weten dat ze het water in moest om herstellingen uit te voeren aan de boeg van de roeiboot. ‘s Anderendaags stelde Debra echter vast dat geen enkele van haar sms’jes naar Angela gelezen werden en via de trackingapp kon ze zien dat de roeiboot schijnbaar niet bestuurd werd, maar leek rond te dobberen op de oceaan.

Zes wereldrecords

De kustwacht stuurde een cargoschip dat zich op zo’n 12 uur van Madsens roeiboot bevond richting haar coördinaten en liet ook een vrachtvliegtuig over de boot vliegen. De piloot stelde vast dat Madsen via een kabel met haar roeiboot verbonden was en levenloos in het water lag. Het vrachtschip pikte het lichaam van de vrouw later op. Madsens organisatie onderzoekt nu hoe ze ook nog de zeilboot en haar persoonlijke spullen kunnen recupereren.



Angela Madsen koos net als haar vader en broers voor een militaire carrière. Op twintigjarige leeftijd liep ze tijdens haar training echter een rugletsel op en na een mislukte operatie bleek ze verlamd voor het leven. Sport was Madsens uitlaatklep en al snel bleek ze een uitmuntend roeier. De vrouw nam drie keer deel aan de Paralympische Spelen, waar ze twee bronzen medailles verdiende met roeien en kogelstoten, en ze brak zes wereldrecords.

Twee uur roeien, twee uur rust

Madsen bracht de voorbije 60 dagen alleen op zee door, had al 1.114 zeemijlen (2.063 kilometer) afgelegd en nog 1.275 zeemijlen (2.361 kilometer) te gaan. Haar dagen bestonden telkens uit intervallen van twee uur roeien en twee uur rust. Het was haar doel om de eerste verlamde, openlijk homoseksuele atlete en oudste vrouw ter wereld te worden die in haar eentje de oceaan overstak.

Ik wil gewoon die verwezenlijking hebben om het in mijn eentje te doen. Ik wil niet dat iemand zal zeggen dat iemand het voor me gedaan heeft of me geholpen heeft Angela Madsen

Het was haar tweede poging. Eerder volbracht ze de oversteek wel al succes met een roeipartner. “Ik wil gewoon die verwezenlijking hebben om het in mijn eentje te doen. Ik wil niet dat iemand zal zeggen dat iemand het voor me gedaan heeft of me geholpen heeft. Ik word voortdurend onderschat”, vertelt ze in de trailer van een documentaire die in de maak was over haar reis.

“Een oceaan overroeien was haar hoogste doel”, schrijft haar vrouw Debra op de website van hun organisatie. “Ze kende de risico’s beter dan eender wie van ons en was bereid om die risico’s te nemen omdat zo op zee gelukkiger was dan eender waar. Als ze zou sterven tijdens haar poging, dan wilde ze op die manier gaan, drukte ze ons meermaals op het hart.” Madsen laat een vrouw, dochter en vijf kleinkinderen na.