Athene maakt zich zorgen over "uiterst verontrustende" toestroom van vluchtelingen via grensrivier Evros ADN

24 april 2018

18u17

Bron: Belga 6 Smokkelaarsbendes brengen steeds meer migranten via de Grieks-Turkse grensrivier Evros (Turks: Meric) naar Griekenland. De situatie is "uiterst verontrustend", zei de Griekse minister van Migratie Dimitris Vitsas vandaag in het parlement in Athene.

Alleen al deze voormiddag zijn volgens de minister 340 mensen over de grensrivier vanuit Turkije naar Griekenland gekomen. In maart telden de Griekse autoriteiten 1.658 mensen. Een jaar eerder hadden in maart slechts 262 migranten de Evros overgestoken.

Ook op de eilanden in de Egeïsche Zee komen volgens Vitsas weer meer migranten dan vorig jaar aan. In 2017 arriveerden gemiddeld 54 migranten per dag vanuit Turkije op de Griekse eilanden. "De afgelopen dagen staken echter gemiddeld 200 mensen over. Vandaag alleen al zijn er 206 aangekomen", zei de Griekse minister.

De hotspots op de grootste eilanden Lesbos, Chios en Samos zitten nokvol. De migranten protesteren voortdurend tegen die omstandigheden. Gisteren liepen bij rellen op het eiland Lesbos minstens tien migranten verwondingen op.