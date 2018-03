Atheïst weggestuurd tijdens interview op Egyptische tv: "Verlaat de studio en ga meteen naar de psychiater" IVI

14 maart 2018

15u36

Bron: The Independent 0 Een atheïst is in Egypte weggestuurd tijdens een live tv-interview omdat zijn ideeën volgens interviewer Mahmoud Abd Al-Halim “ongepast en vernietigend” waren. Al-Halim gaf Mohammad Hashem de raad mee om “de studio te verlaten en meteen naar een psychiatrisch ziekenhuis te gaan”.

Het tv-fragment dateert van 11 februari, maar doet pas de ronde in de rest van de wereld sinds het Middle East Media Research Institute het fragment naar het Engels vertaalde begin deze maand.

Hashem kreeg tijdens het interview amper de tijd om zijn standpunt uit te leggen, nochtans was hij net om die reden uitgenodigd in de show van de Egyptische zender Alhadath Alyoum.

Big Bang

Toen Hashem uitlegde dat er "geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van god" en dat hij "religie niet nodig heeft om op een productieve manier deel uit te maken van de samenleving", werd de interviewer kwaad.

De jongeman haalde ook de Big Bang aan als een mogelijkheid voor het ontstaan van de mens, maar werd al snel onderbroken door Al-Halim, die hem afdeed als “verward en onbetrouwbaar”. Volgens Al-Halim sprak Hashem ook met te moeilijke woorden tijdens zijn uitleg. De tweede gast en de interviewer vertelden de jongeman dat hij psychiatrische hulp nodig had.

Godslastering is nog steeds illegaal in Egypte. Mensen kunnen gearresteerd worden als ze de islam beledigen of zwartmaken.