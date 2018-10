Astronauten veilig aan de grond en bevrijd uit Sojoez-capsule na plotse noodlanding SPS AW

11 oktober 2018

11u02

Bron: ANP, NASA 34 Bij de lancering van een raket op weg naar het ruimtestation ISS is iets misgegaan. De twee bemanningsleden aan boord moesten onmiddellijk een noodlanding maken. Die noodlanding is goed afgelopen en de twee astronauten verkeren in "goede conditie" en werden intussen uit hun capsule bevrijd.

Het ging mis toen de tweede rakettrap, waarmee de raket loskwam van de grond, moest worden losgekoppeld. Elke raket kan tot een bepaald punt na lancering de vlucht vroegtijdig afbreken en terugkeren naar de grond. Het was kosmonaut Ovtsjinin zelf die twee minuten en 45 seconden na de lancering meldde dat er een probleem was met de draagraket.

Uitzonderlijk vervoerde de Sojoez slechts twee in plaats van drie ruimtevaarders. De twee bemanningsleden aan boord waren de Amerikaanse astronaut Nick Hague (voor hem was het zijn eerste missie) en de Russische kosmonaut Aleksej Ovtsjinin. Normaal zijn de opvarenden van de Sojoez op zo'n noodsituatie getraind. Specialisten wezen erop dat het duo tot 9G zwaartekracht kan ervaren tijdens zo'n noodlanding. Dan voelt het alsof ze hun eigen gewicht negen keer extra moeten dragen.

Veilig geland

Intussen landde de Sojoez-capsule veilig, zo'n twintig kilometer ten oosten van de Kazachstaanse stad Djezkazgan, aldus de NASA. De twee astronauten zijn in leven en werden intussen door reddingsteams uit hun capsule bevrijd. Ze keren terug naar Moskou waar het hoofdkwartier van Roskosmos ligt. Totdat de oorzaak van het incident is uitgeklaard, neemt Rusland een pauze in acht wat betreft bemande lanceringen, zo liet de regering weten.

Andere Sojoez

De twee zouden een kleine 180 dagen in de ruimte hebben moeten doorbrengen. De koppeling aan de Russische Pojsk-module van het ISS was voor zowat zes uur na de lancering voorzien, dus na vier omwentelingen. Eenmaal gekoppeld met het ISS zouden ze op zoek gaan naar de verklaring voor het (snel gedichte) gaatje in de Sojoez die nog aan het ISS hangt. Dat gaatje verscheen eind augustus en leidde tot licht drukverlies. De Sojoez is al jaren het enige middel voor bemand transport naar en van het ISS.

Ballistische vlucht

De twee astronauten maakten een ballistische landing. Dat betekent dat hun ruimtecapsule tijdens de vlucht passief en niet actief bijdraagt aan zijn beweging. Hij beweegt onder invloed van externe factoren zoals de gravitatiekracht, luchtdichtheid, luchtvochtigheid en wind. Zo'n ballistische terugkeer verloopt onder een veel scherpere hoek waardoor de astronauten zwaardere G-krachten ondervinden.

Sojoez mislukkingen in het verleden

Op 5 april 1975 vertrok op Bajkonoer een Sojoez, met bestemming het Russische ruimtestation Saljoet-4. Maar de tweede en derde trap raakten aanvankelijk niet los van elkaar. Toen dit alsnog lukte, was het gevaarte danig van zijn traject afgeweken. De meegevoerde Sojoez 18-1 capsule maakte een noodlanding, eerst was gevreesd in China maar uiteindelijk dan toch in de toenmalige Sovjetunie. Voor boordwerktuigkundige Oleg Makarov liep alles goed af, zijn reisgezel en gezagvoerder Vasili Lazarov raakte ernstig gewond en zou nooit meer naar de ruimte vliegen.

Op 26 september 1983 zou de Sojoez T-10a naar het Russische ruimtestation Saljoet-7 vertrekken. Maar de Sojoez-U draagraket ontplofte op het lanceerplatform op Bajkonoer. Gelukkig voor de twee opvarenden had het ontsnappingssysteem twee seconden voor de explosie gewerkt. De capsule kwam los en landde zowat vier kilometer van het lanceerplatform. Op wat stevige kneuzingen na waren gezagvoerder Vladimir Titov en vluchtingenieur Gennadi Strekalov in goede gezondheid. Naar verluidt kregen ze vodka om weer op adem te komen.