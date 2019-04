Assange moet 860.000 euro gerechtskosten betalen in Zweden ADN

12 april 2019

17u26

Bron: Belga 0 Daags na zijn arrestatie heeft Wikileaks-oprichter Julian Assange opnieuw een tegenslag te verwerken gekregen. De 47-jarige Australiër moet in Zweden zowat 9 miljoen kronen (860.000 euro) aan gerechtskosten betalen. Het Zweedse hooggerechtshof heeft een vraag van Assange voor een tegemoetkoming van de overheid voor die kosten afgewezen. Dat heeft zijn Zweedse advocaat, Per E Samuelson, die al enkele weken geen contact meer heeft met Assange, gemeld aan Wikileaks.

De kosten hebben betrekking op juridisch werk en hoorzittingen in de rechtbank in verband met een zaak in Zweden: Assange werd door een vrouw beschuldigd van verkrachting tijdens een bezoek in het land in 2010, maar de zaak werd in mei 2017 geseponeerd.



Samuelson werd naar eigen zeggen gisteren "in het midden van de mediastorm" ingelicht over de beslissing van het hooggerechtshof om niet tussen te komen in de kosten. Eerder hadden ook al twee lagere rechtbanken een compensatieverzoek afgewezen.

Toen in Zweden in juli 2012 een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, zocht de Australiër die intussen in Groot-Brittannië was, zijn toevlucht in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij asiel kreeg. Hoewel de zaak al in 2017 geseponeerd werd, gaven de Britten aan dat ze hem toch zouden aanhouden - omdat hij door zijn vlucht naar de ambassade de wet zou hebben overtreden. Assange bleef waar hij was, vooral uit vrees dat de Britten hem zouden uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan via WikiLeaks.

Gisteren werd Assange uiteindelijk door de politie opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij werd meteen door de rechtbank van Westminster schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling Een hoorzitting over zijn uitlevering naar de VS zal op 2 mei plaatsvinden. Daar riskeert Assange vijf jaar cel voor computerinbraak.

Bekijk ook: