Assad wil op bezoek bij Kim in Noord-Korea SI

03 juni 2018

14u09

Bron: Belga 2 De Syrische president Bashar al-Assad wil op bezoek gaan in Noord-Korea en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten. Dat meent althans het officiële nieuwsagentschap van het geïsoleerde communistische land.

KCNA verspreidde het bericht dat de Syrische president de geloofsbrieven ontvangen heeft van Mun Jong Nam, de man die sinds 30 mei als ambassadeur Noord-Korea vertegenwoordigt in Damascus. "Ik ga Noord-Korea bezoeken en Kim Jong-un ontmoeten", zo wordt Assad geciteerd in een summier bericht dat te lezen is op de Engelstalige website van KCNA en opgepikt wordt door media wereldwijd.

Daarbij verwees Assad naar de historische banden tussen beide naties, die niet meteen tot de meest geliefde van de aardbol behoren. Hafez al-Assad, voorganger en vader van, ontmoette destijds Kim Il-sung, de grootvader van de huidige Kim en sinds zijn overlijden in 1994 officieel in functie als de 'eeuwige president van de republiek'.

KCNA citeert nog felicitaties van Assad voor het "buitengewone politieke kaliber en wijs leiderschap" dat Kim Jong-un recentelijk tentoonspreidde.

De wens van Assad om op de koffie te gaan in Pyongyang, wordt enkel door Noord-Koreaanse media gemeld. Vanuit Syrië zelve, zijn er nog geen berichten in die zin.

Sterke militaire banden

Beide landen hebben historisch gezien sterke militaire banden. Volgens een VN-rapport van eerder dit jaar levert Noord-Korea bijvoorbeeld naast conventionele wapens ook materiaal voor chemische wapens aan het door een oorlog verscheurde Syrië.