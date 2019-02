Assad: "VS zullen de milities die op hen rekenen niet beschermen” NLA

17 februari 2019

18u58

Bron: Belga 0 De Syrische president Bashar al-Assad heeft de milities die "gokken" op bescherming vanuit Washington vandaag gewaarschuwd. De Verenigde Staten zullen jullie niet beschermen, zo luidde de boodschap in een tv-toespraak. Daarmee verwees hij vermoedelijk naar de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), die met de steun van de VS strijd tegen de jihadistische terreurgroep IS voerden.

"De Amerikanen dragen jullie niet in het hart, of in de armen. Jullie zitten in hun binnenzak, want jullie zijn een instrument voor ruilhandel", verklaarde Assad. "Aan de groepen die gokken op de VS, zeggen we: ‘Zij zullen jullie niet beschermen'", benadrukte de Syrische president nog.

Assad lijkt met die boodschap te verwijzen naar de YPG, een gewapende organisatie die met steun van de VS in Syrië strijd voerde tegen IS. De Koerden zijn er daardoor in geslaagd om een omvangrijk grondgebied aan de Syrisch-Turkse grens onder controle te krijgen.

Maar door de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië worden de Koerdische milities bedreigd. Turkije beschouwt YPG namelijk als een terreurorganisatie en dreigt daarom in het noorden van Syrië een offensief tegen die beweging op te starten.

De Koerden hebben toenadering gezocht tot het regime in Damascus. Maar de onderhandelingen over het behoud van de Koerdische semi-autonomie zijn vastgelopen.