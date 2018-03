Assad: "Offensief in Oost-Ghouta gaat door " KVE

04 maart 2018

22u16

Bron: ANP 0 De Syrische leider Bashar al-Assad heeft het omstreden offensief in Oost-Ghouta verdedigd. Hij noemde de militaire operatie "een voortzetting van de strijd tegen het terrorisme''. De president maakte duidelijk dat de strijd gewoon doorgaat, ondanks internationale kritiek.

Assad zei wel dat burgers ondertussen in de gelegenheid worden gesteld het gebied te verlaten. Hij verwees daarbij naar een dagelijkse gevechtspauze van vijf uur. Die moet burgers in staat te vluchten via "humanitaire corridors''.

De Verenigde Staten noemden dat plan eerder "een grap''. Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat burgers geen gebruik durven te maken van dergelijke vluchtroutes. Ze zouden vrezen te worden ingelijfd door het regeringsleger van Assad of te worden gedood.

"Collectief gestraft"

Moskou en Damascus verklaarden eerder dat opstandelingen in Oost-Ghouta de vluchtroute beschieten om te voorkomen dat inwoners vertrekken. De rebellen ontkennen dat. In het gebied wonen volgens de Verenigde Naties ongeveer 400.000 mensen. Zij worden volgens VN-coördinator Panos Moumtzis "collectief gestraft''.

Het offensief van regeringsgezinde troepen gaat gepaard met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Die hebben sinds 18 februari het leven gekost aan zeker 659 mensen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Rebellen in het gebied bestoken op hun beurt de nabijgelegen hoofdstad Damascus. Daar vielen volgens het observatorium ten minste 27 doden.

De Verenigde Naties maakten bekend dat toestemming is verkregen om maandag een hulpkonvooi naar het gebied te sturen. De 46 vrachtwagens vervoeren onder meer medische voorraden en levensmiddelen voor ruim 27.000 mensen.

VS veroordelen het offensief

De Verenigde Staten hebben het aanhoudende offensief van het Syrische leger op het rebellengebied Oost-Ghouta veroordeeld. Washington hekelt ook dat het offensief "gesteund wordt door Rusland en Iran", zo blijkt uit een mededeling van het Witte Huis. Vooral Moskou krijgt forse kritiek.

Volgens de VS gaat Rusland in tegen de resolutie van de VN-Veiligheidsraad, die had opgeroepen toe een dertig dagen durend staakt-het-vuren in Syrië. Rusland doodt "onschuldige burgers onder het valse voorwendsel van terrorismebestrijdingsoperaties", nadat het eerst de stemming van de resolutie had vertraagd, zo klinkt het. "Rusland en het Syrische regime hebben dezelfde combinatie van leugens en het gebruik van niet-discriminatoir geweld gebruikt om Aleppo in 2016 te isoleren en te vernietigen", zo wordt nog meegedeeld.

Medische infrastructuur

Washington vraagt het Syrische leger tot slot "onmiddellijk te stoppen met het beschieten van medische infrastructuur en burgers in deze brutale campagne in Oost-Ghouta." Er moet "ongehinderde humanitaire hulp voor de bijna 400.000 ingesloten burgers worden toegelaten".

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) hebben de bombardementen zondag opnieuw aan 34 burgers het leven gekost. Volgens diezelfde bron zijn er op twee weken tijd al 690 burgers gedood