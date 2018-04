Assad "moet rekenschap afleggen" voor aanval met saringas vorig jaar volgens Westen SI

04 april 2018

17u34

Bron: Belga 2 De Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben er zich woensdag toe verbonden rekenschap te laten afleggen door de "verantwoordelijken" van de aanval met saringas op de Syrische rebellenstad Khan Sheikhoun, die aan het bewind van Bashar al-Assad wordt toegeschreven.

De ministers van Buitenlandse Zaken van deze westerse landen herinneren aan de "afschuwelijke" aanval waarbij minstens 83 doden vielen toen "de troepen van Assad" saringas inzetten "met tragische gevolgen voor honderden mannen, vrouwen en kinderen". Ze verzekeren in een gezamenlijke verklaring dat "de verantwoordelijken rekenschap zullen moeten afleggen".

"Het leed dat het bewind van Assad en zijn toeverlaten aan het Syrische volk heeft toegebracht, is vreselijk", zeggen John Sullivan, Jean-Yves Le Drian, Boris Johnson en Heiko Maas volgens de Amerikaanse versie van deze verklaring. Ze beschuldigen Damascus' bondgenoot Rusland er andermaal van dat het het Syrische bewind in strijd met zijn beloftes chemische wapens liet gebruiken.

"We veroordelen het gebruik van chemische wapens door om het even wie waar dan ook. We verbinden ons ertoe alle verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen", voegen de minister eraan toe.

Op één na dodelijkste chemische aanval

Op 4 april 2017 werd een luchtaanval uitgevoerd op het stadje Khan Sheikhoun, een bolwerk van rebellen en jihadisten in het noordwesten van Syrië. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten was het de op één na dodelijkste "chemische aanval" sinds het begin van de oorlog in 2011. Drie dagen later beval de Amerikaanse president Donald Trump luchtaanvallen op een vliegbasis van de Syrische troepen.