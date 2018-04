Assad kreeg ooit hoogste Franse onderscheiding, maar moet die nu inleveren sam

16 april 2018

22u39

Bron: belga 0 De Syrische president Bashar al-Assad verliest binnenkort de Franse decoratie van het Franse Legioen van Eer. De decoratie is de hoogste Franse onderscheiding.

De beslissing om Assad de onderscheiding te ontnemen, volgt enkele dagen na het bombardement op enkele doelwitten in Syrië door onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten.

Het was de toenmalige Franse president Jacques Chirac die Assad in 2001 benoemde in het Legioen van Eer, kort nadat hij zijn vader had opgevolgd. Chirac dacht immers dat de zoon van president Hafez al-Assad meer zou openstaan voor democratisch gedachtegoed.

In 2010 werd het makkelijker om de onderscheiding in te trekken bij buitenlanders die "handelingen stellen die ingaan tegen de eer". Vorig jaar nam Macron de onderscheiding van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein af, en ook wielrenner Lance Armstrong en modeontwerper John Galliano raakten de voorbije jaren hun decoratie kwijt.