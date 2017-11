Assad en Poetin ontmoetten elkaar in Sotchi TK

Bron: Belga 0 AFP De Syrische president Bashar al-Assad heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gesproken in Sotchi, het Russische vakantieoord aan de Zwarte Zee. Dat meldt het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap vandaag. "President Assad had een top met president Poetin in aanwezigheid van hooggeplaatste Russische politici en militairen", bericht Sana.

Het Russische nieuwsagentschap Tass bevestigde de meeting en zei dat de twee leiders overeenkwamen "dat de militaire operatie in Syrië naar zijn einde toe loopt". De Russische en Syrische president benadrukten dat het noodzakelijk is om politieke processen te lanceren in het land.

Het Syrische staatsagentschap postte ook een foto van de twee leiders die elkaar de hand schudden. Volgens Sana feliciteerde Poetin Assad tijdens de bijeenkomst met de succes in Syrië in de strijd tegen het terrorisme. Volgens hem nadert het Syrische volk "de overwinning tegen de terroristen".

Poetin zei ook dat het doel van de meeting was om te overleggen en met elkaar op één lijn te raken in de aanloop naar een Syrië-top in Sotchi overmorgen. Poetin zei gisteren ook dat hij een reeks "overlegmomenten" met staatshoofden zou hebben. "Vanaf vandaag staat een gesprek met de emir van Qatar gepland, en dinsdag met VS-president Donald Trump", zei hij volgens het verslag dat het Kremlinverspreidde.