Assad dreigt met aanvallen tegen strijders die steun krijgen van VS SVM

31 mei 2018

12u23

Bron: Belga 0 De Syrische president Bashar al-Assad dreigt met aanvallen tegen de Syrische Democratische Krachten (SDF), de Arabisch-Koerdische strijders die de steun krijgen van de Verenigde Staten. "We geven de voorkeur aan onderhandelingen. Maar als dat niet werkt, zullen we de gebieden van de SDF met geweld bevrijden", klonk het in een interview met de televisiezender Russia Today.

De Syrische Democratische Krachten worden gedomineerd door de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) en controleren in het noorden en oosten van Syrië grote gebieden. Ze zijn in het land de voornaamste bondgenoot van de internationale coalitie onder leiding van de VS in de strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De voorbije maanden kwam het echter ook geregeld tot confrontaties met de regeringsgetrouwe troepen van Assad, onder andere in de olierijke provincie Deir Ezzor. De Syrische regeringstroepen worden ondersteund door de Russische luchtmacht.

"Confrontatie tussen Rusland en VS maar nipt vermeden"

Het regime-Assad controleert vandaag de stad Deir Ezzor, maar ook de westelijke oever van de Eufraat. De SDF zwaaien de plak op de oostelijke oever. Volgens Assad is een rechtstreekse confrontatie tussen Rusland en de VS in Syrië trouwens maar op het nippertje vermeden.

Assad ontkende ook nog dat er in Syrië Iraanse troepen operationeel zijn. "Er zijn alleen Iraanse officieren die het Syrische leger helpen." Het Israëlische leger bombardeerde de voorbije maanden geregeld doelwitten in Syrië. Volgens waarnemers werden vooral Iraanse en door Iran gesteunde troepen zoals de Libanese militie Hezbollah geviseerd.