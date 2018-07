Assad dreigt hulpverleners van de Withelmen "te liquideren" TTR

27 juli 2018

06u16

Bron: Belga 0 De nieuwe prioriteit van het regime van Bashar al-Assad is om de noordwestelijke provincie Idlib te heroveren. Dat zegt de Syrische president in de Russische pers. Op dit moment staat de provincie nog onder controle van de rebellen en jihadisten. Assad dreigt er ook mee de hulpverleners van de Withelmen "te liquideren".

Idlib, aan de Turkse grens, is bijna volledig omgeven door grondgebied dat onder controle staat van het regime-Assad. Er blijven onder meer rebellen die er hun toevlucht zochten als onderdeel van capitulatie-akkoorden.

"Idlib is nu ons doel, maar niet het enige", zei Assad, geciteerd door de Russische persagentschappen. Syrië is al lang een strategische bondgenoot van Rusland, dat zich sinds 2015 mengde in de oorlog.



"Het leger bepaalt de prioriteiten en Idlib is er een van", zei Assad. "Er zijn welteverstaan gebieden in het oostelijke deel van Syrië die onder controle staan van verschillende groepen (...) We gaan in al die regio's oprukken", zei Assad.

Withelmen

Strijders van terreurgroep IS controleren nog enkele woestijngebieden in het oosten van het land, aan de grens met Irak. Recent heroverde het Syrische regime nog Ghouta, de regio nabij Damascus.

"Nu we Gouta hebben bevrijd, gaan we het zuidwesten van Syrië bevrijden", zei Assad. Het gaat om de grensregio met Jordanië en Israël, waar de Withelmen geblokkeerd zitten, die de slachtoffers van bombardementen en andere aanvallen in rebellengebieden helpen. Israël zorgde er zondag nog voor dat vierhonderd hulpverleners met hun familie naar Jordanië konden.

Liquidatie

Maar 650 Withelmen, die volgens Damascus verbonden zijn aan jihadistische groepen, blijven geblokkeerd in het zuiden van Syrië, zegt de groep in een persbericht. Een tweede evacuatie is niet gepland.

"Ofwel geven ze zich over, volgens de amnestieregeling die van kracht is sinds een jaar of vijf, ofwel zullen ze geluiqideerd worden zoals de andere terroristen", zei Assad. Hij riep de miljoenen Syriërs die het land ontvluchtten sinds het losbarsten van het conflict in 2011 op om terug te keren.