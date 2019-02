Assad brengt zeldzaam buitenlands bezoek aan Iran jv

25 februari 2019

21u53

Bron: dpa 0 De Syrische president Bashar al-Assad is naar Iran afgereisd voor een officieel bezoek. Sinds de start van de Syrische burgeroorlog zijn dergelijke buitenlandse bezoeken zeldzaam geworden.

Het was Assads eerste bezoek aan Iran in acht jaar. Vorig jaar reisde hij naar Rusland, waar hij in de badplaats Sotsji gesprekken voerde met president Vladimir Poetin.

Volgens het regime ontmoette Assad afzonderlijk de Iraanse president Hassan Rohani en de Iraanse grootayatollah Ali Khamenei. Iran heeft de Syrische regering altijd gesteund in het conflict, dat begon als een antiregeringsprotest maar evolueerde naar een oorlog met vele spelers.



Rohani vertelde Assad onder meer over de laatste bijeenkomst in Sotsji tussen Rusland Iran en Turkije, in het kader van het Astana-proces. De Astana-gesprekken hebben regelmatig plaatsgevonden sinds 2017, en zijn bedoeld als aanvulling op het VN-vredesproces.

Khamenei feliciteerde Assad met de recente overwinningen van de Syrische gewapende krachten, die volgens hem "een zware slag toebrachten aan de Westerse en Amerikaanse projecten in de regio". Hij beloofde dat Teheran Syrië zal blijven steunen bij het "verderzetten van de uitroeiing van het terrorisme" en de wederopbouw van Syrië, aldus het regime.