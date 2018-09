Assad beschuldigt Israël van neerhalen Russisch vliegtuig IB

20 september 2018

00u58

Bron: Belga 1 De Syrische president Bashar al-Assad heeft de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig bij Israël gelegd. Bij het incident maandag kwamen de 15 inzittenden van het Russische vliegtuig om het leven.

Het afweersysteem dat het vliegtuig per ongeluk neerhaalde, is in het leven geroepen om Israëlische raketten te onderscheppen. "Dit incident is jammer genoeg het resultaat van de Israëlische arrogantie en verdorvenheid", aldus de Syrische president in een open brief waarin hij zijn medeleven betoont aan zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. "Israël gebruikt de vuilste manieren om zijn afschuwelijke doelen te bereiken, en gedraagt zich agressief in onze regio."

"We zijn ervan overtuigd dat dergelijke tragische gebeurtenissen ons en jullie niet zal weerhouden van onze strijd tegen het terrorisme voort te zetten", zo schrijft Assad nog in de brief, die gepubliceerd werd door staatspersagentschap Sana.

Het neerhalen van het vliegtuig is het meest ernstig incident tussen Syrië en Rusland, twee bondgenoten, sinds Rusland in 2015 militaire bijstand biedt aan het Syrische regime, in zijn strijd tegen de rebellen en jihadisten in het land.

"Tragische maar toevallige omstandigheden"

De Russische president Poetin heeft dinsdag nog "tragische maar toevallige omstandigheden" aangehaald. In een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft hij echter ook verklaard dat "dergelijke operaties door de Israëlische luchtmacht de soevereiniteit van Syrië aantast".

Netanyahu verklaarde dan weer dat zijn land klaar blijft om tegen Iran en Syrië op te treden, zelfs al heeft het Israëlische leger zijn "droefheid" uitgedrukt na het overlijden van de Russische soldaten.

Gisteren raakte ook nog bekend dat een Israëlische delegatie naar Moskou zal trekken om de resultaten van het Israëlisch onderzoek te presenteren. Ook zullen de Israëliërs "de constante pogingen van Iran om strategische wapens aan terreurgroep Hezbollah af te leveren, en om een Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië op te bouwen", aldus het Israëlische leger.

Israël heeft in de afgelopen maanden zijn aanvallen tegen het Syrische regime of zijn Iraanse bondgenoot opgevoerd. Het land wil zo vermijden dat Iran vanuit Syrië aanvallen uitvoert.