Assad: "400 miljard dollar nodig voor heropbouw Syrische economie" Redactie

15 april 2018

12u12

Bron: belga 6

"Er zal 400 miljard dollar nodig zijn om in Syrië de economie her op te bouwen." Dat heeft de Syrische president Bashar al-Assad in Damascus gezegd tegenover een delegatie van de Russische Doema, aldus delegatieleider Dmitri Sablin.

Die 400 miljard dollar is vooral nodig voor de heropbouw van de infrastructuur, zei Assad. Het herstel zal ook tien tot vijftien jaar duren. In Syrië woedt al meer dan zeven jaar een burgeroorlog.