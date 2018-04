Asielzoekers moeten bij aankomst in Oostenrijk voortaan tot 840 euro betalen ADN

18 april 2018

17u19

Bron: Belga 0 Oostenrijk krijgt een nieuwe verscherping van zijn asielwetgeving. De coalitie van de rechtsconservatieve ÖVP en extreemrechtse FPÖ presenteerde vandaag een pakket wetten dat ze voor de zomer wil laten goedkeuren. Dat pakket houdt onder meer in dat vluchtelingen die in Oostenrijk aankomen tot 840 euro cash zullen moeten betalen.

Met dat bedrag zullen asielzoekers zelf een deel van de procedurekosten moeten betalen, legden bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) en vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) uit. De regering wil zo illegale migratie en misbruiken tegengaan, en het land minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers.

Voortaan wordt het ook mogelijk om gsm's uit te lezen, om doorslaggevende tips te krijgen over de herkomst, de reisroute of mogelijke criminele handelingen. Met de nieuwe wetgeving zullen veroordeelde migranten het land uitgezet kunnen worden. Daarnaast zullen asielaanvragers die "op vakantie gaan in het thuisland" elk verblijfsrecht in Oostenrijk verliezen. Ook de sociale hulp voor vluchtelingen zou teruggeschroefd worden.

Bij haar aantreden maakte de Oostenrijkse regering al duidelijk dat ze een zo streng en efficiënt mogelijk asielbeleid wil. Vanuit oppositie en middenveld kwam er al kritiek op de regeringsplannen. Sinds 2016 heeft Oostenrijk een maximumgrens voor asielaanvragen. In 2018 ligt die op 30.000.