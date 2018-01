Asielzoeker 'verstopt' zich in vuilniszak in Tilburg

Een vreemde aanblik in het centrum van Tilburg. Een man 'verstopt' zich daar geregeld in een vuilniszak. De politie verzoekt mensen om niet meer te bellen over de verschijning, meldt Omroep Brabant.