Asielzoeker die Duitse Susanna (14) vermoordde nu ook verdacht van verkrachting 11-jarig meisje avh

03 juli 2018

15u56

Bron: Belga 38 De Iraakse verdachte van de moord op het Duitse meisje Susanna wordt nu ook beschuldigd van verkrachting van een elfjarig meisje. Naar verluidt zou hij het meisje twee keer hebben verkracht, maakte het parket van Wiesbaden vandaag bekend.

Ali Bashar zou zich in maart aan het meisje hebben vergrepen in een vluchtelingenopvang in Wiesbaden-Erbenheim. Bij de andere keer in mei zou een veertienjarige erbij zijn geweest die getuige was in de zaak Susanna. Die veertienjarige Afghaan zit nu vast.

De Irakees Ali Bashar wordt ervan beschuldigd op 22 mei de veertienjarige Susanna uit Mainz in Wiesbaden-Erbenheim te hebben vermoord. Haar lichaam werd begin juni gevonden. Bashar vluchtte na de dood van Susanna naar zijn vaderland. Daar werd hij snel opgepakt en uitgeleverd.

De dood van Susanna leidde in Duitsland tot een golf van verontwaardiging. Zo hielden parlementariërs van de Alternative für Deutschland (AfD) onaangekondigd een moment stilte voor Susanna in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer.