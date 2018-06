Asielstrijd Duitse regering nog niet beslecht, SPD schaart zich achter Merkel KVE

15 juni 2018

12u41

Bron: Belga 0 In de strijd binnen de Duitse regering over het asielbeleid hebben de Duitse sociaaldemocraten zich achter kanselier Angela Merkel geschaard. In het vluchtelingenbeleid kan alleen met Europa een slimme oplossing gevonden worden, zo stelde SPD-voorzitster Andrea Nahles vandaag. Een eenzijdige oplossing is in haar ogen "niet denkbaar en zinvol". Nahles gaf daarmee een duidelijke sneer aan het adres van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, die de relaties van zijn CSU met zusterpartij CDU deze week op scherp heeft gezet.



Nahles wees er ook op dat in het akkoord van de "grote coalitie" tussen CDU/CSU en SPD op het vlak van asielbeleid een gemeenschappelijk Europees optreden afgesproken is. De CSU heeft zich daaraan te houden, menen de Duitse sociaaldemocraten. Vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz riep zijn regeringspartners op de rangen te sluiten. "De opdracht ons land te besturen, is geen nieuwe aflevering van Game of Thrones, maar een ernstige aangelegenheid", twitterde hij.

CDU en CSU ruziën al dagen over de vraag of asielzoekers zonder papieren en migranten, die reeds in een andere EU-lidstaat geregistreerd zijn als asielzoeker, nog voet op Duitse bodem mogen zetten. De CSU wil hen aan de Duitse grens terugsturen, kanselier Merkel wil daar niet van weten.

Ultimatum

De Beierse conservatieve partij wil dat er tegen komende maandag een beslissing is, anders dreigt binnenlandminister Seehofer ermee de maatregel alleen door te drukken. Maar dan verklaart hij openlijk de oorlog aan Merkel en dreigt hij de Duitse regering op te blazen. De bondskanselier wil de komende twee weken een oplossing op Europees niveau zoeken. Op de Europese top van 28 en 29 juni is migratie het hoofdthema.

Volgens de krant Rheinische Post hebben de top van de CDU en CDU/CSU-fractieleider Volker Kauder voorzitter van het Duits parlement Wolfgang Schäuble (CDU) gevraagd de komende dagen met de CSU-leiding op zoek te gaan naar een compromis. Schäuble heeft zich in de vluchtelingenkwestie altijd loyaal ten opzichte van Merkel opgesteld, maar vaak nam hij ook een kritische houding aan. Daarom geniet hij aan beide kanten geloofwaardigheid, luidt de motivering. De CDU/CSU-fractie heeft intussen echter ontkend dat aan Schäuble gevraagd is de rol van bemiddelaar op te nemen.

CSU krijgt steun van Duitse bevolking

De CSU weet zich intussen verzekerd van de steun van de Duitse bevolking, zo blijkt uit een peiling van de Duitse openbare omroep ARD. Tweeënzestig procent is er voorstander van vluchtelingen zonder papieren de toegang tot Duitsland te weigeren, en liefst 86 procent wil dat migranten van wie de asielaanvraag verworpen is, versneld uitgewezen worden. De peiling werd begin deze week uitgevoerd, dus net voor de escalatie van het conflict tussen Merkel en Seehofer.