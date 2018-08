Asielaanvraag Afghaan (18) afgewezen "omdat hij onmogelijk homo kan zijn" LVA

15 augustus 2018

Bron: Spiegel, Falter 0 Een achttienjarige homoseksuele man was op eigen houtje zijn thuisland Afghanistan ontvlucht om in Oostenrijk asiel aan te vragen. In Afghanistan wordt hij op grond van zijn seksuele geaardheid namelijk vervolgd. Zijn aanvraag wordt nu afgewezen. De motivering staat bol van vooroordelen en clichés.

Volgens het Weense weekblad Falter is de immigratieambtenaar die moet beslissen over de geldigheid van zijn aanvraag niet overtuigd dat de jongen homo is. "De manier waarop u wandelt, zich gedraagt en u zich kleedt duiden er op geen enkele manier op dat u homo zou kunnen zijn", staat te lezen in de afwijzing.

"Volgens berichten hebt u vaker woordenwisselingen met andere kamergenoten gehad. Dat betekent dus dat er een agressiepotentieel in u schuilt, wat men van homo's niet zou verwachten", vervolgt de ambtenaar.

De Afghaanse man had ook aangegeven dat hij liefst alleen is of met kleinere groepjes mensen optrekt. Dat gedrag paste evenmin in het clichématige plaatje van de immigratieverantwoordelijke. "Veel vrienden hebt u ook niet. Ik dacht dat homo's van gezelschap hielden?", schreef hij.

Het besluit luidt: "U bent niet homoseksueel en heeft dus niets te vrezen bij uw terugkeer naar Afghanistan".

Volgens de Oostenrijkse wet mogen homoseksuele vluchtelingen niet naar hun thuisland worden teruggestuurd wanneer dat impliceert dat ze hun seksuele geaardheid geheim moeten houden. In een land als Afghanistan waar homoseksualiteit strafbaar is, is dat natuurlijk het geval.

De Afghaanse man heeft tegen de beslissing beroep aangetekend.