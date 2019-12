Ashraf Ghani volgens eerste resultaten herkozen als president van Afghanistan KVDS

22 december 2019

08u36

Bron: ANP, AFP, Belga 2 Volgens de eerste voorlopige resultaten heeft uittredend president Ashraf Ghani een absolute meerderheid behaald bij de presidentsverkiezingen in Afghanistan. Dat heeft de onafhankelijke kiescommissie ICE van het land zondag bekendgemaakt. Ghani’s belangrijkste tegenstander Abdullah Abdullah maakte echter meteen bezwaar tegen de uitslag, omdat de commissie de verkiezingsfraude volgens hem niet heeft kunnen aanpakken.

De presidentsverkiezingen vonden op 28 september plaats en het lijkt erop dat Ghani daarbij in de eerste ronde een tweede ambtstermijn binnenhaalde. Hij behaalde volgens het ICE 50,64 procent van de stemmen, tegenover 39,52 procent voor zijn voornaamste tegenstander Abdullah Abdullah.

Fraude

De voorlopige resultaten hebben lang op zich laten wachten. Eerst zouden ze op 19 oktober worden bekendgemaakt, maar dat werd verschillende keren uitgesteld door technische problemen en beschuldigingen van fraude door verschillende kandidaten.





Vorige maand begon de IEC duizenden stemmen te hertellen, door “discrepanties” in het systeem. Abdullah was hier echter tegen, omdat hij er een poging in zag om meer stemmen aan Ghani te geven. Uit protest blokkeerden zijn aanhangers de IEC-kantoren in zeven provincies, waardoor de aankondiging van de resultaten vertraging opliep. Vorige week liet hij zijn verzet tegen een hertelling varen, maar waarschuwde hij al dat hij een gekleurd resultaat niet zou aanvaarden.

Nu de voorlopige resultaten meegedeeld zijn, kunnen de kandidaten nog klachten indienen. Pas als die eventuele klachten behandeld zijn, volgen de definitieve resultaten. Abdullah liet meteen verstaan de resultaten niet te aanvaarden. “We willen onze mensen, onze aanhangers, de kiescommissie en onze internationale bondgenoten nogmaals duidelijk maken dat ons team het resultaat van deze frauduleuze stemming niet zal accepteren als er geen gehoor wordt gegeven aan onze legitieme eisen”, zegt deze tekst.

“We hebben onze taak op een eerlijke, trouwe, verantwoordelijke en nauwkeurige manier volbracht”, zei ICE-voorzitter Hawa Alam Nuristani bij de aankondiging van de resultaten. “We hebben elke stem gerespecteerd omdat we wilden dat de democratie blijft voortbestaan.”

Eerlijkste ooit

De presidentsverkiezingen moesten de eerlijkste ooit worden in Afghanistan. Een Duits bedrijf zorgde voor biometrische machines om te vermijden dat kiezers twee keer konden stemmen. Maar bijna een miljoen van de 2,8 geregistreerde stemmen werden afgewezen door onregelmatigheden. Met nog 1,8 resterende stemmen, op 9,6 miljoen geregistreerde kiezers, was de opkomst heel erg laag.

Ghani werd in 2014 voor het eerst verkozen. Een deel van de hoofdstad Kabul was tijdens de verkiezingen in september op slot. Dat door de angst voor aanslagen. De Taliban dreigden namelijk met zelfmoordaanslagen en raketaanvallen. Uit voorzorg waren 100.000 militairen en agenten op de been.