Ashley schrijft zelf haar overlijdensbericht en ontroert met haar advies aan de achterblijvers KVE

08 oktober 2019

15u27

Bron: NBC News, New York Post 0 Ashley Kuzma (32) vocht twee jaar tegen kanker, maar de ziekte kreeg de bovenhand. Net voor haar dood schreef de lerares uit de Amerikaanse staat Pennsylvania een ontroerend overlijdensbericht waarin ze mensen aanspoorde om “van het leven te genieten en niet te piekeren over onbeduidende dingen”.

De 32-jarige vrouw stierf op 22 september in het hospitaal na een lange lijdensweg. Maar voor haar dood schreef ze nog een pakkend overlijdensbericht om het verwerkingsproces bij de achterblijvers te vergemakkelijken.

“Als je lijdt aan steeds terugkerende larynxkanker (strottenhoofdkanker) heb je veel tijd om na te denken over de dood”, schreef ze. “Het goede is dat ik me geen zorgen meer hoef te maken over sparen voor mijn pensioen, het afbetalen van studieleningen of het voorkomen van huidkanker.”

“Een positief gevolg van de terugkerende kanker was dat het me leerde om onbenulligheden los te laten en gewoon te genieten van de mensen rondom mij en de plaatsen die ik heb bezocht.”

Ashley kreeg in juni 2017 te horen dat ze kanker had nadat ze geregeld last kreeg van hevige keelpijn en heesheid. Ze onderging bestralingen en werd geopereerd. De tumors verdwenen in eerste instantie, maar kwamen het daaropvolgende jaar weer terug.

Ook haar speekselklieren waren aangetast. Artsen zagen zich genoodzaakt om het strottenhoofd en de stembanden operatief te verwijderen. Daarna volgde nog chemo.

Nadat de kanker voor de vierde keer de kop had opgestoken, ondernam ze een prachtige reis naar Mexico. “Ik ben buitengewoon dankbaar voor het leven dat ik heb geleefd. Ik had het geluk een liefhebbende familie te hebben, goede vrienden, een toffe job en een huis dat ik het mijne mocht noemen,” schreef Ashley.

De vrouw vertelde dat ze graag las, van reizen hield, naar wijnproeverijen ging, zich ontspande op de boot van haar vader en knuffelde met haar katten.

“Sommige van mijn favoriete herinneringen tijdens familievakanties zijn onder meer het bewonderen van de Grand Canyon en genieten van zon, zee en strand”, luidde het in het overlijdensbericht.

Het is haar wens dat mensen stoppen met piekeren over onbenulligheden. “Doe wat belangrijk voor je is. Ontspan en geniet van het gezelschap van de mensen rondom jou”, besloot ze.