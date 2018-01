Ashley (16) en Lauria (16) verdwenen spoorloos in 1999. Pas ontdekte documenten zouden mysterie eindelijk kunnen oplossen Koen Van De Sype

18u52

Bron: CUE Center for Missing Persons, Tulsa World, Inside Edition 45 RV Ashley Freeman (links) en Lauria Bible. Er is onverwacht schot gekomen in een verdwijningszaak van twee Amerikaanse meisjes, nadat hun dossier bijna 20 jaar muurvast zat. Ashley Freeman en Lauria Bible (allebei 16) uit Oklahoma verdwenen in december 1999, toen een brand het huis van Ashley’s ouders in de as legde. Een seriedoder eiste de verantwoordelijkheid op en zei dat hij de twee vermoord had en in een mijnschacht dumpte, maar daar werden nooit bewijzen voor gevonden. En nu is er plots een nieuwe ontwikkeling.

Ashley en haar vriendinnetje Lauria werden voor het laatst gezien op 29 december 1999. De twee vierden samen de verjaardag van Ashley met een slaappartijtje bij de Freemans thuis in Welch. De volgende morgen, rond 6 uur, haastten hulpverleners zich naar de woning nadat ze een telefoontje hadden gekregen dat het er brandde. Ze vonden een levenloze Danny en Kathy Freeman. Het koppel bleek door het hoofd geschoten te zijn. Van hun dochter en Lauria geen spoor.

Vuur

Het vuur was ontstaan door een brandversneller die vlakbij de houtkachel was gezet. En speurders ontdekten ook dat iemand met de wagen over de afvaloprit van de familie was gereden. De wagen van Lauria stond nog op de oprijlaan van het huis. Met de sleutel in het contact. (lees hieronder verder)

RV

Het onderzoek nam alle mogelijk scenario’s onder de loep, onder meer dat de Freemans gedood waren door een indringer of indringers en dat de meisjes pech hadden gehad. Het leidde de politie naar Jeremy Jones (43), een veroordeelde moordenaar en verkrachter die ooit in Miami, Oklahoma woonde.

Mijnschacht

Die bekende in januari 2005 dat hij de twee meisjes had gedood. Hij zei eerst de ouders van Ashley door het hoofd geschoten te hebben, omdat ze nog een uitstaande schuld hadden bij hem. Vervolgens zou hij het huis in brand hebben gestoken. Toen de meisjes probeerden te vluchten voor het vuur, zou hij gedaan hebben alsof hij hen wilde helpen. In de plaats reed hij met hen naar Kansas, waar hij hen naar eigen zeggen doodschoot en hun lichamen in een mijnschacht gooide. De speurders organiseerden een zoekactie in de mijn bij Galena in de zomer van 2005, maar ze vonden niets. (lees hieronder verder)

RV Jeremy Jones.

Jones werd nooit in staat van beschuldiging gesteld voor het dossier en zit momenteel in de dodencel in Alabama voor een andere zaak, waarbij hij een vrouw verkrachtte en vermoordde. De familie Freeman liet Ashley in 2010 officieel dood verklaren, 11 jaar na de feiten.

Maar nu zouden er plots documenten opgedoken zijn die de zaak nieuw leven inblazen. Het gaat om onderzoeksnotities die onlangs ontdekt werden in een doos met kantoorspullen. Die stond in een kast van het politiekantoor dat betrokken was bij het onderzoek. Volgens Heath Winfrey – de sheriff van Craig County – zou het gaan om onbekende notities en documenten van de administratie van de vorige sheriff. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze “erg waardevol” zijn. “De info heeft ons nieuwe sporen gegeven, die op hun beurt tot nieuwe sporen hebben geleid”, aldus Gary Stansill.

Details

Details werden er niet gegeven, maar het zou gaan om personen die niet eerder werden ondervraagd, maar die wel informatie zouden hebben over de moorden en de verdwijningen. De familie van Lauria hoopt dat er eindelijk duidelijkheid zal komen over wat er met de meisjes is gebeurd, zodat ze de zaak na al die jaren kan afsluiten. “Onze familie hoopt en bidt dat de nieuwe sporen Lauria naar huis zullen brengen”, aldus de moeder van het meisje, Lorene.

RV Danny en Kathy Freeman.