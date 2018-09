Ashleigh vluchtte naar Florida voor orkaan Florence en vond hartverwarmend briefje achter haar ruitenwisser Joeri Vlemings

18 september 2018

22u31

Bron: Fox News 1 Ashleigh Gilleland zag na een restaurantbezoek met haar partner, David Greer, in Sarasota in Florida een papiertje achter haar ruitenwissers steken. De 21-jarige vrouw, die woensdag South Carolina was ontvlucht voor orkaan Florence, verwachtte niet dat het handgeschreven briefje haar bijna tot tranen toe zou bewegen.

Een onbekende, genaamd Chelsey, had troostende woorden neergepend die Ashleigh, zwanger van een jongetje, hevig ontroerden. Niet alleen dat, er zat ook een biljet van 5 dollar én een geschenkkaart van Walmart bij. De tekst luidde: "Ik zag dat je nummerplaat van South Carolina is. Ik weet niet of je moest evacueren voor de storm, maar weet dat Florida voor jou en voor je staat bidt. Toen wij Irma hadden, moesten we uitwijken naar Alabama. Daar vonden we een gelijkaardig briefje aan onze auto.

"Ik was overweldigd en dacht meteen wat ik nu zelf kon doen voor iemand anders", vertelt Gilleland aan Fox News. "De kleinste gebaren kunnen de grootste impact hebben op iemands leven."

Gilleland postte het briefje op Facebook en kwam zo uiteindelijk in contact met de auteur van de nota zelf, Chelsey Tokan. "Ik weet exact hoe het voelt om geëvacueerd te worden, daarom deed ik het", liet Tokan aan Gilleland weten. "Het is een angstaanjagend gevoel en ik woon al heel mijn leven in Florida! Het was destijds mijn eerste evacuatie."

Het is voor Ashleigh Gilleland en David Greer nu bang afwachten in welke toestand ze hun appartement in Myrtle Beach in South Carolina zullen terugvinden. Maar het koppel wil alvast positief blijven. "Dat hebben we nu nodig in Myrtle Beach met alle verwoestingen die er de afgelopen week hebben plaatsgevonden.