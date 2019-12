As van overleden Dennis (19) gestolen, zijn ouders wilden hem morgen in zee uitstrooien op Cyprus HAA

28 december 2019

16u22

Bron: ANP 6 Zweedse ouders hebben een wanhopige oproep gedaan nadat een kist met daarin de as van hun overleden zoon uit hun auto op Cyprus werd gestolen.

Dennis overleed afgelopen zomer op 19-jarige leeftijd. Zijn ouders reisden vorige week naar Cyprus. Morgen wilden ze Dennis’ as in de Middellandse Zee uitstrooien.

Maar terwijl de Zweden gisteren in een restaurant aan de kust zaten te eten, werd er ingebroken in hun auto. Dieven gingen aan de haal met al hun bagage, waaronder ook een rugzak met daarin de kist met de overblijfselen van Dennis.



“We moeten de kist terugkrijgen”, zegt de moeder in de krant Cyprus Mail. “Help ons alsjeblief. De dief hoeft niet alle spullen terug te geven, alleen de houten kist. Misschien heeft hij menselijke gevoelens."