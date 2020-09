Aruba repatrieert groep van bijna honderd Venezolanen jv

08 september 2020

07u52

Bron: ANP 0 Een groep van bijna honderd Venezolanen is maandag naar Venezuela overgebracht. De meeste passagiers hadden geen geldige verblijfspapieren en zaten al lange tijd vast in de detentiecapaciteit van de kustwacht op Aruba. Ook waren er enkele Venezolanen die zich vrijwillig hadden gemeld om terug naar huis te kunnen.

Verder werd bekend dat vijftien mensen zonder papieren in de detentiecapaciteit van de kustwacht positief hebben getest op het coronavirus. Ze zitten volgens het hoofd van de Arubaanse kustwacht in isolatie. De personen konden vanwege hun besmetting niet met de humanitaire vlucht van maandag terug naar huis. Vanwege de coronacrisis is er al lange tijd geen luchtverkeer tussen de Antilliaanse eilanden en Venezuela.

Op Sint Maarten is er eveneens een groep van ruim honderd Venezolaanse staatsburgers die van het eiland af wil. Ze hebben in de media aandacht gevraagd voor hun situatie en willen terug naar hun land, maar vanwege de coronacrisis is er geen regulier luchtverkeer mogelijk. Daarom willen ze dat er een repatriëringsvlucht wordt geregeld. Maar omdat er geen consulaat van Venezuela op het eiland is, vragen ze de overheid van Sint Maarten om te helpen. De radeloze Venezolanen voelen zich opgesloten op het eiland en zeggen geen geld te hebben voor de vlucht.

Het aantal coronabesmettingen op Aruba blijft hoog. Op maandag stonden 1.223 personen op Aruba geregistreerd als positief. Sinds het begin van de coronacrisis zijn daarnaast al 1.244 mensen hersteld. Sinds de uitbraak van het virus zijn in totaal vijftien mensen op het eiland aan corona overleden. Er liggen 33 personen in het ziekenhuis, van wie negen op de intensive care. Meer dan 23.000 mensen op het eiland, dat zo'n 100.000 bewoners telt, zijn getest. Onder de geteste personen zijn ook Amerikaanse toeristen.



